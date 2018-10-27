Игроки "Барселоны" предъявили Дембеле очередную претензию

Теги барселонаусман дембеле

Игроки "Барселоны" предъявили Дембеле очередную претензию

Игроки "Барселоны" предъявили вингеру команды Усману Дембеле очередную претензию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, некоторые футболисты "сине-гранатовых" обвинили молодого француза в безответственности из-за его поведения в недавнем матче с "Севильей", когда он слишком долго готовился к выходу на поле вместо травмированного Лионеля Месси

Ранее партнёры Дембеле также высказывали недовольство его частыми потерями мяча и плохим взаимодействием с другими игроками.

Есть вопросы к 21-летнему нападающему и со стороны руководства каталонского клуба, которому не нравится его образ жизни.

Не пропустите: Месси одобряет обмен Дембеле на звезду АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов