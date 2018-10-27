Игроки "Барселоны" предъявили Дембеле очередную претензию

Игроки "Барселоны" предъявили вингеру команды Усману Дембеле очередную претензию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, некоторые футболисты "сине-гранатовых" обвинили молодого француза в безответственности из-за его поведения в недавнем матче с "Севильей", когда он слишком долго готовился к выходу на поле вместо травмированного Лионеля Месси.

Ранее партнёры Дембеле также высказывали недовольство его частыми потерями мяча и плохим взаимодействием с другими игроками.

Есть вопросы к 21-летнему нападающему и со стороны руководства каталонского клуба, которому не нравится его образ жизни.

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