Игроки "Барселоны" просят клуб вернуть воспитанника команды

Футболисты "Барселоны" хотят видеть в команде полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантару, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, лидеры каталонского клуба попросили вернуть хавбека, который является воспитанником "Барселоны".

Напомним, что новый главный тренер "Баварии" Нико Ковач не рассчитывает на 27-летнего Алькантару в следующем сезоне. Мюнхенцы оценивают испанца в 80 миллионов евро, но, возможно, снизят цену до 50 миллионов.

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