Игроки "Барселоны" провели внеплановый командный ужин, передает The Mirror.

На ужине присутствовал весь тренерский штаб вместе с Эрнесто Вальверде. Вся команда обсуждала неудачное начало сезона.

По данным источника, ужин организовал капитан каталонцев Лионель Месси.

После 6 туров Примеры "Барселона" занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Реала" на 4 балла.

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