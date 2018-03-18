Игроки "Барселоны" пытаются убедить Неймара не переходить в "Реал"

Игроки каталонской "Барселоны" пытаются убедить своего бывшего одноклубника Неймара не переходить в мадридский "Реал"

Так, по сведениям Tuttosport, наиболее близкие к нападающему ПСЖ, который в настоящее время проходит курс реабилитации после трещины пятой плюсневой кости, футболисты "сине-гранатовых" связывались с ним, чтобы посоветовать ему не менять команду ближайшим летом.

Напомним, Гризманн прокомментировал смену имиджа Неймаром. | soccernews.ru