Игроки "Барселоны" разочарованы главным тренером

Футболисты "Барселоны" больше не верят в главного тренера команды Кике Сетьена, сообщает Catalunya Ràdio.

По сведениям издания, некоторые из игроков каталонского клуба не верят, что Сетьен способен тренировать топ-клуб.

Первые сомнения у игроков возникли после поражения от "Валенсии" (0:2). Ситуация усугубилась поражением от "Реала" (0:2).

Напомним, что Сетьен возглавил "Барселону" всего два месяца назад, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде.

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