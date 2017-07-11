Игроки "Барселоны", участвовавшие в Евро U-21, выйдут из отпуска раньше срока

Теги барселонажерар деулофеуденис суаресэрнесто вальверде

Игроки "Барселоны", участвовавшие в Евро U-21, выйдут из отпуска раньше срокаИгроки каталонской "Барселоны", принимавшие участие в чемпионате Европы U-21, выйдут из отпуска раньше срока.

Как информирует Mundo Deportivo, Денис Суарес и Жерар Деулофеу приняли решение начать подготовку к новому сезону уже с завтрашнего дня. Футболисты приняли решение сократить время своего отдыха, дабы вместе со своими остальными одноклубниками попытаться доказать свою состоятельность новому главному тренеру "Барсы" Эрнесто Вальверде.

Напомним, Дуглас вернется в "Барселону". | soccernews.ru

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