Игроки "Барселоны" уже отмечают подписание Коутиньо

Игроки каталонской "Барселоны" уже отмечают подписание своим клубом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует sport.es, футболисты "сине-гранатовых" считают, что сделка по переходу 25-летнего хавбека "красных" завершится уже в самое ближайшее время. В "раздевалке" каталонского гранда подписание бразильца оценили очень позитивно, так как считается, что он вполне способен стать одним из ключевых игроков команды.

Напомним, "Ливерпуль" озвучил свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru