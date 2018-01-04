Игроки "Барселоны" уже отмечают подписание Коутиньо

Теги барселонафилиппе коутиньоливерпуль

Игроки "Барселоны" уже отмечают подписание КоутиньоИгроки каталонской "Барселоны" уже отмечают подписание своим клубом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует sport.es, футболисты "сине-гранатовых" считают, что сделка по переходу 25-летнего хавбека "красных" завершится уже в самое ближайшее время. В "раздевалке" каталонского гранда подписание бразильца оценили очень позитивно, так как считается, что он вполне способен стать одним из ключевых игроков команды.

Напомним, "Ливерпуль" озвучил свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru

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