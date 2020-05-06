Игроки "Барселоны" в масках прибыли на базу клубу

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Игроки "Барселоны" в масках прибыли на базу клубу

Футболисты "Барселоны" приступили к тренировкам, готовясь к возобновлению сезона, который приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Игроки приехали в тренировочный центр в масках и прошли тестирование на коронавирус. Футболисты будут готовиться около месяца, так как чемпионат Испании планируется возобновить в июне.

После 27 туров лидером Ла Лиги является "Барселона", которая набрала 58 очков. "Реал" занимает второе место с отставанием от лидера на два очка. За путевки в Лигу Чемпионов борются "Севилья" (47), "Реал Сосьедад" (46), "Хетафе" (46) и "Атлетико" (45).

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