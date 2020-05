Игроки "Барселоны" в масках прибыли на базу клубу

Футболисты "Барселоны" приступили к тренировкам, готовясь к возобновлению сезона, который приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Игроки приехали в тренировочный центр в масках и прошли тестирование на коронавирус. Футболисты будут готовиться около месяца, так как чемпионат Испании планируется возобновить в июне.

