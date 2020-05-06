Игроки "Барселоны" в масках прибыли на базу клубу
Футболисты "Барселоны" приступили к тренировкам, готовясь к возобновлению сезона, который приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Игроки приехали в тренировочный центр в масках и прошли тестирование на коронавирус. Футболисты будут готовиться около месяца, так как чемпионат Испании планируется возобновить в июне.
The players were back at the Ciutat Esportiva today for medical tests.— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 6, 2020
После 27 туров лидером Ла Лиги является "Барселона", которая набрала 58 очков. "Реал" занимает второе место с отставанием от лидера на два очка. За путевки в Лигу Чемпионов борются "Севилья" (47), "Реал Сосьедад" (46), "Хетафе" (46) и "Атлетико" (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14