Игроки "Барселоны" выбрали эмодзи для Месси

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Игроки "Барселоны" выбрали эмодзи для МессиИгроки каталонской "Барселоны" выбрали эмодзи для своего одноклубника Лионеля Месси.

Вот как аргентинца охарактеризовали его партнеры по команде:

Напомним, Каземиро высказался о Месси. | soccernews.ru

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