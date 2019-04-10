Игроки "Барселоны" выразили протест против возможного трансфера Гризманна

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Игроки "Барселоны" выразили протест против возможного трансфера Гризманна

Игроки "Барселоны" не хотят видеть в команде французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.

По сведениям издания, футболисты каталонского клуба до сих пор злятся на француза за то, что он отказался перейти в "Барселону" прошлым летом, несмотря на наличии предварительной договоренности. В связи с этим, трансфер форварда может сорваться.

Ранее сообщалось, что 28-летний Гризманн хочет перейти в "Барселону", разочаровавшись в своем решении остаться в "Атлетико". Ближайшим летом сумма отступных в его контракте снизится до 120 миллионов евро.

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