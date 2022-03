Игроки "Барселоны" ярко встретили вернувшегося к тренировкам Фати

Фото твиттер "Барселоны"

В понедельник вингер "Барселоны" Ансу Фати приступил к тренировочному процессу после травмы.

19-летний футболист пропустил более двух месяцев из-за серьёзного повреждения бедра.

Когда звёздный испанец вышел на занятие, партнёры по команде встретили его аплодисментами.

Look who it is!

