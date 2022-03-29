Игроки "Барселоны" ярко встретили вернувшегося к тренировкам Фати

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Игроки "Барселоны" ярко встретили вернувшегося к тренировкам Фати

Фото твиттер "Барселоны"

В понедельник вингер "Барселоны" Ансу Фати приступил к тренировочному процессу после травмы.

19-летний футболист пропустил более двух месяцев из-за серьёзного повреждения бедра.

Когда звёздный испанец вышел на занятие, партнёры по команде встретили его аплодисментами.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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