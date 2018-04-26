Игроки "Барселоны" зазывают Гризманна перейти в их клуб

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Игроки "Барселоны" зазывают Гризманна перейти в их клубИгроки каталонской "Барселоны" зазывают форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна перейти в их клуб.

Так, по сведениям sport.es, связь с 27-летним нападающим "матрасников" футболисты "сине-гранатовых" поддерживают через своих французских партнеров по команде, которые от их имени призвали своего соотечественника перебраться на "Камп Ноу".

Напомним, трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" дороже 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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