Игроки "Барселоны" зазывают Гризманна перейти в их клуб

Игроки каталонской "Барселоны" зазывают форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна перейти в их клуб.

Так, по сведениям sport.es, связь с 27-летним нападающим "матрасников" футболисты "сине-гранатовых" поддерживают через своих французских партнеров по команде, которые от их имени призвали своего соотечественника перебраться на "Камп Ноу".

Напомним, трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" дороже 100 миллионов евро. | soccernews.ru