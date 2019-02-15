Игроки БАТЭ необычным образом отпраздновали сенсационную победу над "Арсеналом"
Футболисты белорусского БАТЭ отметили победу в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (1:0) походом в ресторан быстрого питания.
Игроков неожиданно обнаружили в Burger King, хотя обычно профессиональным футболиста запрещено употреблять фаст-фуд.
"Фотографии из Burger King сделал назойливый английский журналист. Мы вылетали в Лондон в 7 часов утра, решили перекусить на завтрак. А других ресторанов в минском аэропорту не было. Мозгов у журналиста маловато: хоть бы написал, где и что это. Как-то некрасиво вышло, но мы с ребятами в команде поприкалывались.
Вредна ли там еда для футболистов? Мы ж не перед матчем там едим. Да и, повторюсь, других вариантов не было. Что было, то и поели. Обычно я там не ем", - приводят слова полузащитника БАТЭ Александра Глеба российские СМИ.
Ответный матч "Арсенал" - БАТЭ состоится в Лондоне 21 февраля.
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