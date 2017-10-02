Игроки "Баварии" были недовольны мягкостью тренировок Анчелотти

Теги бавария мюнхенкарло анчелотти

Игроки "Баварии" были недовольны мягкостью тренировок Анчелотти

Конфликт между игроками "Баварии" и экс-наставником мюнхенской команды Карло Анчелотти назревал ещё в прошлом сезоне.

Как сообщает немецкая пресса, некоторые футболисты "Рекордмастер", в частности Филипп Лам и Хаби Алонсо, критиковали низкую интенсивность тренировок итальянского специалиста ещё по ходу сезона 2016/17.

А в нынешнем сезоне проблема резко обострилась - игроки, которые были недовольны мягкостью тренировок, начали устраивать дополнительные занятия за пределами базы, которые скрывались от Анчелотти.

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