Игроки "Баварии" чаще всех попадают в штанги и перекладины среди всех команд из топ-5 лиг

Теги бавария мюнхенбарселонареал мадрид

Игроки "Баварии" чаще всех попадают в штанги и перекладины среди всех команд из топ-5 лиг

"Бавария" лидирует в Европе по числу ударов в каркас ворот, сообщает Opta.

По сведениям источника, футболисты мюнхенского клуба 15 раз попадали в штангу или перекладину в 16 матчах Бундеслиги и это является самым большим показателем среди команд пяти ведущих европейских лиг.

Далее идут: "Барселона" (14 попаданий в 15 матчах), ПСЖ (14 в 17), "Рома" (13 в 15) и "Реал" (12 в 15).

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Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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