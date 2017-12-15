Игроки "Баварии" чаще всех попадают в штанги и перекладины среди всех команд из топ-5 лиг

"Бавария" лидирует в Европе по числу ударов в каркас ворот, сообщает Opta.

По сведениям источника, футболисты мюнхенского клуба 15 раз попадали в штангу или перекладину в 16 матчах Бундеслиги и это является самым большим показателем среди команд пяти ведущих европейских лиг.

Далее идут: "Барселона" (14 попаданий в 15 матчах), ПСЖ (14 в 17), "Рома" (13 в 15) и "Реал" (12 в 15).

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