Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля
"Бавария" на официальном сайте объявила о том, что тренировки команды возобновляются с 6 апреля.
Игроки будут заниматься в небольших группах. Это будет сделано в координации с политикой правительства и соответствующими органами. Все правила гигиены будут строго соблюдаться.
Кроме того, клуб обратился к болельщикам с просьбой не приходить на тренировочную базу из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире насчитывается более 1 млн 261 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 68 тыс. смертей.
Не пропустите: AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля
-
Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
-
Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона
-
Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"
-
Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"
-
"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича
-
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
-
AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной
-
Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России
-
Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию
-
1
Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ
-
Роналду решил вернуться в "Реал"
-
1
"Манчестер Сити" серьезно накажет Уокера, который вызвал на дом проституток во время карантина
-
Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем
-
Представитель Смолова прокомментировал информацию о прилете форварда в Россию без разрешения "Сельты"
-
Игрок "Манчестер Сити" нарушил правила карантина, вызвав на дом проституток: фото
-
1
Тренер "Челси" жестоко подшутил над сыном, который попросил прическу как у Роналду
-
"Милан" нацелился на Икарди
-
В УЕФА отрицают слова Чеферина о крайних сроках проведения финалов еврокубков
-
Жиго выставил на аукцион футболку ради больного ребенка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16