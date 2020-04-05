Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля

Теги бавария мюнхенкоронавирус

Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля

"Бавария" на официальном сайте объявила о том, что тренировки команды возобновляются с 6 апреля.

Игроки будут заниматься в небольших группах. Это будет сделано в координации с политикой правительства и соответствующими органами. Все правила гигиены будут строго соблюдаться.

Кроме того, клуб обратился к болельщикам с просьбой не приходить на тренировочную базу из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире насчитывается более 1 млн 261 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 68 тыс. смертей.

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