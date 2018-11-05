Игроки "Баварии" недовольны тренером Нико Ковачем

Игроки "Баварии" недовольны работой тренера Нико Ковача. Об этом сообщает Kicker.

Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Арьен Роббен и Франк Рибери объединились в группу, настроенную против Ковача.

Как утверждает источник, такая ситуация сложилась из-за неопытности специалиста. Игроки мюнхенской команды не воспринимают тренера всерьез и называют "хорошим приятелем".

"Бавария" занимает 3 место в Бундеслиге. Отрыв от лидера - "Боруссии" Дортмунд - составляет 4 очка.

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