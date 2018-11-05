Игроки "Баварии" недовольны тренером Нико Ковачем

Теги бавария мюнхентомас мюллерматео ковачичфранк рибериарьен роббен

Игроки "Баварии" недовольны тренером Нико Ковачем

Игроки "Баварии" недовольны работой тренера Нико Ковача. Об этом сообщает Kicker.

Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Арьен Роббен и Франк Рибери объединились в группу, настроенную против Ковача.

Как утверждает источник, такая ситуация сложилась из-за неопытности специалиста. Игроки мюнхенской команды не воспринимают тренера всерьез и называют "хорошим приятелем".

"Бавария" занимает 3 место в Бундеслиге. Отрыв от лидера - "Боруссии" Дортмунд - составляет 4 очка. 

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