Игроки "Баварии" недовольны тренером Нико Ковачем
Игроки "Баварии" недовольны работой тренера Нико Ковача. Об этом сообщает Kicker.
Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Арьен Роббен и Франк Рибери объединились в группу, настроенную против Ковача.
Как утверждает источник, такая ситуация сложилась из-за неопытности специалиста. Игроки мюнхенской команды не воспринимают тренера всерьез и называют "хорошим приятелем".
"Бавария" занимает 3 место в Бундеслиге. Отрыв от лидера - "Боруссии" Дортмунд - составляет 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|10
|24
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|20
|3
|Бавария Мюнхен
|10
|20
|4
|РБ Лейпциг
|10
|19
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|6
|Вердер Бремен
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Герта
|10
|16
|9
|Аугсбург
|10
|13
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Вольфсбург
|10
|12
|12
|Майнц 05
|10
|12
|13
|Байер Леверкузен
|10
|11
|14
|Шальке
|10
|10
|15
|ФК Нюрнберг
|10
|10
|16
|Ганновер 96
|10
|6
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|5
|18
|Штутгарт
|10
|5