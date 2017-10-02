Игроки "Баварии" втайне дополнительно тренировались от Анчелотти

Теги бавария мюнхенкарло анчелотти

Игроки "Баварии" втайне дополнительно тренировались от АнчелоттиИгроки мюнхенской "Баварии" остались недовольны работой бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти.

Так, по информации Bild, футболисты чемпионов Германии были удивлены небольшими требованиями своего наставника, из-за чего некоторые из них были вынуждены втайне от итальянца дополнительно тренироваться на базе клуба.

Напомним, Маттеус обвинил Анчелотти в том, что тот намеренно добивался своего увольнения. | soccernews.ru

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