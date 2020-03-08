Игроки "Боки Хуниорс" исполнили в раздевалке чемпионский танец
"Бока Хуниорс" стала чемпионами Аргентины сезона-2019/20, обыграв в заключительном матче "Химнасию и Эсгриму" (0:1).
После матча игрока "Боки" в раздевалке станцевали чемпионский танец в раздевалке.
¡El baile del campeón!#BocaEstáFeliz pic.twitter.com/n5sUhMDSSB— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) March 8, 2020
Команда обошла "Ривер Плейт" в турнирной таблице на 1 очко и стала чемпионом в 34 раз в своей карьере.
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Сетьен прокомментировал победу над "Сосьедадом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|4
|Велес Сарсфилд
|22
|36
|5
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|6
|Ланус
|22
|36
|7
|Расинг Клуб
|22
|36
|8
|Росарио Сентраль
|23
|36
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|22
|35
|10
|Арсенал
|23
|34
|11
|Сан Лоренцо
|22
|33
|12
|Тальерес де Кордоба
|22
|31
|13
|Эстудиантес
|22
|30
|14
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|15
|Унион Санта-Фе
|22
|27
|16
|Индепендьенте
|22
|26
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|22
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|22
|18
|24
|Годой Крус
|22
|15