Игроки "Боки Хуниорс" исполнили в раздевалке чемпионский танец

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Игроки "Боки Хуниорс" исполнили в раздевалке чемпионский танец

"Бока Хуниорс" стала чемпионами Аргентины сезона-2019/20, обыграв в заключительном матче "Химнасию и Эсгриму" (0:1).

После матча игрока "Боки" в раздевалке станцевали чемпионский танец в раздевалке.

Команда обошла "Ривер Плейт" в турнирной таблице на 1 очко и стала чемпионом в 34 раз в своей карьере.

Не пропустите: "Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины| http://soccernews.ru
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4 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 22 36
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14 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
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