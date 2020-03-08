Игроки "Боки Хуниорс" исполнили в раздевалке чемпионский танец

"Бока Хуниорс" стала чемпионами Аргентины сезона-2019/20, обыграв в заключительном матче "Химнасию и Эсгриму" (0:1).

После матча игрока "Боки" в раздевалке станцевали чемпионский танец в раздевалке.

Команда обошла "Ривер Плейт" в турнирной таблице на 1 очко и стала чемпионом в 34 раз в своей карьере.

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