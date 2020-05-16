Игроки "Боруссии" отпраздновали гол Холанда, соблюдая правила социального дистанцирования

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд открыл счёт в матче 26-го тура Бундеслиги против "Шальке".

Свой гол звёздному норвежцу, ожидаемо, пришлось отпраздновать в одиночестве.

Другие игроки "шмелей" соблюдали правила социального дистанцирования, поэтому поздравляли партнёра на расстоянии.

19-летний Холанд после январского перехода в "Боруссию" забил 13 голов в 11 матчах.

Сегодня первый игровой день Бундеслиги после вынужденной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

Не пропустите: "Реал" продолжает следить за результатами Холанда. | http://soccernews.ru