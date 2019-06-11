Игроки Бундеслиги назвали лучшую лигу мира

1 Теги аплла лигабундеслига

Игроки Бундеслиги назвали лучшую лигу мира

Немецкий журнал Kicker провел опрос среди футболистов чемпионата Германии, которые выбрали лучшую лигу мира.

По результатам опроса лучшей с огромным отрывом стала английская Премьер-лига, за которую проголосовали 88,8 процентов опрошенных. 

Второе-третье места разделили Бундеслига и Примера, которые набрали на 5,6 процентов голосов.

Не пропустите: Моуринью может возглавить "Челси" в третий раз. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Профессионалы не врут.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами украл ее адвокат

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами украл ее адвокат

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов