Игроки Бундеслиги назвали лучшую лигу мира

Немецкий журнал Kicker провел опрос среди футболистов чемпионата Германии, которые выбрали лучшую лигу мира.

По результатам опроса лучшей с огромным отрывом стала английская Премьер-лига, за которую проголосовали 88,8 процентов опрошенных.

Второе-третье места разделили Бундеслига и Примера, которые набрали на 5,6 процентов голосов.

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