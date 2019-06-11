Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира

1 Теги юрген клоппливерпульхосеп гвардиоламанчестер сити

Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира

Немецкий журнал Kicker провел опрос среди футболистов чемпионата Германии, которые выбрали лучшего тренера мира.

По результатам опроса лучшим стал немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который набрал 66 процентов голосов. Вторым стал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (18,4%).

Также немецкие футболисты назвали лучшего игрока Бундеслиги. Первое место с небольшим отрывом занял полузащитника "Байера" Кай Хаверц (20,8). Второе место у нападающего дортмундской "Боруссии" Марко Ройса (20%).

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Ну,это понятно.

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