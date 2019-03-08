Игроки "Челси" и "Наполи" попали в команду недели в Лиге Европы

УЕФА огласил состав символической сборной Лиги Европы по итогам первых матчей 1/8 финала.

Стоит отметить, что в нее не вошел ни один из футболистов "Зенита" и "Краснодара", которые проиграли, соответственно, "Вильярреалу" (1:3) и "Валенсии" (1:2).

вратарь: Трапп ("Айнтрахт")

защитники: Дзаппакоста, Давид Луис (оба - "Челси"), Кулибали, Марио Руй (оба - "Наполи")

полузащитники: Педро ("Челси"), Морланес ("Вильярреал"), Фабиан Руис ("Наполи"), Бен Арфа ("Ренн")

нападающие: Родриго ("Валенсия"), Морено ("Вильярреал").

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