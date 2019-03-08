Игроки "Челси" и "Наполи" попали в команду недели в Лиге Европы
УЕФА огласил состав символической сборной Лиги Европы по итогам первых матчей 1/8 финала.
Стоит отметить, что в нее не вошел ни один из футболистов "Зенита" и "Краснодара", которые проиграли, соответственно, "Вильярреалу" (1:3) и "Валенсии" (1:2).
вратарь: Трапп ("Айнтрахт")
защитники: Дзаппакоста, Давид Луис (оба - "Челси"), Кулибали, Марио Руй (оба - "Наполи")
полузащитники: Педро ("Челси"), Морланес ("Вильярреал"), Фабиан Руис ("Наполи"), Бен Арфа ("Ренн")
нападающие: Родриго ("Валенсия"), Морено ("Вильярреал").
Не пропустите: Два ключевых игрока "Краснодара" пропустят ответный матч с "Валенсией". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели
-
Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире
-
"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера
-
"Волгоград-Арена" - лучший стадион 2018 года, ещё два российских сооружения - в тройке
Лента новостей
-
Основной форвард "Спартак" может пропустить матч с "Динамо"
-
Игроки "Челси" и "Наполи" попали в команду недели в Лиге Европы
-
Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов
-
Экс-игрок "Арсенала" завершил карьеру в 27 лет
-
Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Скалони прокомментировал возвращение Месси в сборную Аргентины
-
Венгер может получить работу в ФИФА
-
"Краснодар" повторил клубный антирекорд
-
Иско принёс извинения игрокам "Реала"
-
Мончи покидает "Рому": стала известна дата ухода
-
Неймар отправился на очередное медобследование
-
Головин назвал российских футболистов, которым стоит попробовать свои силы в европейских клубах
-
Президент "Реала" Перес провёл встречу с Серхио Рамосом
-
Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели
-
Анчелотти ярко прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
1
Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире
-
"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера
-
Селюк назвал игрока, который жизненно необходим "Спартаку"
-
"Бавария" и "Манчестер Сити" подготовили конкретные предложения по Тадичу
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3