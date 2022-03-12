Игроки "Челси" намерены покинуть клуб
Группа игроков лондонского "Челси" задумалась об уходе из клуба, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, футболисты уже поручили своими агентам возможность разрывов контрактов. Причиной является попадание "Челси" под санкции с ограничением финансовой деятельности. В связи с этом клуб, возможно, не сможет платить зарплаты.ч
За ситуацией следят многие топ-клубы, так как есть возможность подписания игроков на хороших условиях.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18