Игроки "Челси" намерены покинуть клуб

Группа игроков лондонского "Челси" задумалась об уходе из клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболисты уже поручили своими агентам возможность разрывов контрактов. Причиной является попадание "Челси" под санкции с ограничением финансовой деятельности. В связи с этом клуб, возможно, не сможет платить зарплаты.ч

За ситуацией следят многие топ-клубы, так как есть возможность подписания игроков на хороших условиях.

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