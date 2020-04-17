Игроки "Челси" отказываются идти на 30-процентное понижение зарплаты
Руководство "Челси" призвало своих футболистов отказаться от части зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, лондонский клуб хочет урезать оклад игроков на 30%. Однако футболисты не хотят идти на такое понижение зарплаты. Они готовы отдать только 10%. Стороны продолжают вести переговоры.
По последним данным, в Великобритании коронавирусом больны более 109 тысяч человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18