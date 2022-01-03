Игроки "Челси" отреагировали на скандальное интервью Лукаку

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Игроки "Челси" отреагировали на скандальное интервью Лукаку

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Футболисты лондонского "Челси" остались недовольны скандальным интервью бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, игроки "аристократов" встали на одну сторону с главным тренером Томасом Тухелем, так как никто из них не ожидал таких слов от Лукаку. 

Напомним, что бельгиец заявил, что он недоволен своим положением в "Челси" и задумался о возвращении в "Интер".

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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