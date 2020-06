Игроки "Челси" поддержали акцию в защиту равенства

Футболисты "Челси" присоединились к акции в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

Игроки лондонского клуба стали на поле на одно колено, протестуя против расизма. Таким образом футболисты призывают к соблюдение равноправия и взаимном уважении.

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement. pic.twitter.com/yI6kAywa93