Игроки "Челси" поддержали акцию в защиту равенства

Футболисты "Челси" присоединились к акции в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

Игроки лондонского клуба стали на поле на одно колено, протестуя против расизма. Таким образом футболисты призывают к соблюдение равноправия и взаимном уважении.

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement. pic.twitter.com/yI6kAywa93 — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 2, 2020

Напомним, 25 мая Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю, один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.

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