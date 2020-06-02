Игроки "Челси" поддержали акцию в защиту равенства

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Игроки "Челси" поддержали акцию в защиту равенства

Футболисты "Челси" присоединились к акции в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

Игроки лондонского клуба стали на поле на одно колено, протестуя против расизма. Таким образом футболисты призывают к соблюдение равноправия и взаимном уважении.

Напомним, 25 мая Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю, один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.

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