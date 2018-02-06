Игроки "Челси" получили три дня выходных

Теги челсиантонио конте

Игроки "Челси" получили три дня выходных

Главный тренер "Челси" Антонио Конте предоставил игрокам своей команды дополнительный отдых.

Как сообщает ESPN, речь идёт о трёх выходных днях. Итальянский наставник принял такое решение в связи с давлением, которое оказывается на футболистов на фоне плохих результатов в АПЛ.

Отметим, что следующий матч "Челси" запланирован на 12 февраля - "синие" дома сыграют с "Вест Бромвичем".

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