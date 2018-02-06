Игроки "Челси" получили три дня выходных

Главный тренер "Челси" Антонио Конте предоставил игрокам своей команды дополнительный отдых.

Как сообщает ESPN, речь идёт о трёх выходных днях. Итальянский наставник принял такое решение в связи с давлением, которое оказывается на футболистов на фоне плохих результатов в АПЛ.

Отметим, что следующий матч "Челси" запланирован на 12 февраля - "синие" дома сыграют с "Вест Бромвичем".

Не пропустите: Каррагер высказался о возможном увольнении Конте. | http://soccernews.ru