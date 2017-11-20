Игроки "Челси" с лета 2014 года чаще других в АПЛ наказывались за симуляцию

Теги челси

Игроки "Челси" с лета 2014 года чаще других в АПЛ наказывались за симуляцию

С начала сезона 2014/15 ни одна из команд АПЛ не заработала больше жёлтых карточек за симуляции, чем "Челси", сообщает Opta.

За последние три года и три месяца футболисты "синих" были наказаны за "дайвинг" 8 раз.

Не пропустите: Кэйхилл: "Отставание "Челси" от "Манчестер Сити"? Сейчас еще даже не Рождество". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов