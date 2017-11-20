Игроки "Челси" с лета 2014 года чаще других в АПЛ наказывались за симуляцию

С начала сезона 2014/15 ни одна из команд АПЛ не заработала больше жёлтых карточек за симуляции, чем "Челси", сообщает Opta.

За последние три года и три месяца футболисты "синих" были наказаны за "дайвинг" 8 раз.

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