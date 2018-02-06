Игроки "Челси" в этом сезоне заработали семь удалений, это второй показатель в английском футболе

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко получил красную карточку в матче 26-го тура АПЛ против "Уотфорда".

23-летний француз стал седьмым игроком "синих", заработавшим удаление в текущем сезоне.

Как сообщает Opta, это второй показатель в английском футболе. Больше только у представителя четвёртого по значимости дивизиона "Гримсби Таун" (8).

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