Игроки "Челси" выразили недовольство работой Конте

Игроки лондонского "Челси" выразили недовольство работой главного тренера их команды Антонио Конте, информирует The Sun.

По сведениям издания, сразу несколько футболистов "аристократов" высказались в негативном тоне о методах работы итальянского специалиста. В частности, недовольство было направлено на изнурительные тренировки, которых придерживается 48-летний специалист.

Напомним, Кэйхилл высказался о шансах "Челси" на чемпионство. | soccernews.ru