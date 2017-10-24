Игроки "Челси" выразили недовольство работой Конте

Теги челсиантонио конте

Игроки "Челси" выразили недовольство работой КонтеИгроки лондонского "Челси" выразили недовольство работой главного тренера их команды Антонио Конте, информирует The Sun.

По сведениям издания, сразу несколько футболистов "аристократов" высказались в негативном тоне о методах работы итальянского специалиста. В частности, недовольство было направлено на изнурительные тренировки, которых придерживается 48-летний специалист.

Напомним, Кэйхилл высказался о шансах "Челси" на чемпионство. | soccernews.ru

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