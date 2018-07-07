Игроки "Челси" вышли из отпуска

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Игроки "Челси" вышли из отпуска

Игроки лондонского "Челси" вышли из отпуска и приступили к предсезонной подготовке.

Футболисты, которые не были задействованы на ЧМ-2018, уже занимаются на клубной базе.

Напомним, что главный тренер "Челси" Антонио Конте пытался препятствовать началу предсезонной подготовки на выходных, однако, по всей видимости, его мнение не было учтено руководством "синих". | http://soccernews.ru

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