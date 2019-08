Игроки "Црвене Звезды" отметили выход в Лигу Чемпионов, проехав по Белграду на БТР

Футболисты и фанаты сербской "Црвены Звезды" проехали по Белграду, отпраздновав выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Болельщики и фанаты жгли пиротехнику и пели песни, разъезжая по улицам города. Белградская полиция пришла к выводу, что БТР не представлял опасности для окружающих.

Crvena Zvezda don’t do open top bus parades to celebrate getting to the CL, they do open top troop carrier parades. pic.twitter.com/IXIwjFEMZ8