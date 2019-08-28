Игроки "Црвене Звезды" отметили выход в Лигу Чемпионов, проехав по Белграду на БТР

Футболисты и фанаты сербской "Црвены Звезды" проехали по Белграду, отпраздновав выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Болельщики и фанаты жгли пиротехнику и пели песни, разъезжая по улицам города. Белградская полиция пришла к выводу, что БТР не представлял опасности для окружающих.

Crvena Zvezda don’t do open top bus parades to celebrate getting to the CL, they do open top troop carrier parades. pic.twitter.com/IXIwjFEMZ8 — Richard Wilson (@timomouse) 28 августа 2019 г.

Напомним, что "Црвена Звезда" прошла швейцарский "Янг Бойз" благодаря правилу выездного гола (2:2 и 1:1).

В прошлом сезоне сербский клуб также вышел в групповой этап Лиги чемпионов и сыграл с ПСЖ (1:6, 1:4), "Наполи" (0:0, 1:3) и "Ливерпулем" (0:4, 2:0).

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