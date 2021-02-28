Игроки ЦСКА не реализовали 5 пенальти из последних 10
Футболисты московского ЦСКА не реализовали 5 пенальти из последних 10.
11-метровые в стане "армейцев" бьют хорватский полузащитник Никола Влашич и российский нападающий Федор Чалов. Влашич не реализовал два пенальти, Чалов - три.
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2. Во втором тайме в ворота "железнодорожников" был назначен 11-метровый, который не реализовал Влашич, пробив выше ворот.
Не пропустите: Пять игроков ЦСКА пропустили матч с "Локомотивом" из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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