Игроки ЦСКА не реализовали 5 пенальти из последних 10

Футболисты московского ЦСКА не реализовали 5 пенальти из последних 10.

11-метровые в стане "армейцев" бьют хорватский полузащитник Никола Влашич и российский нападающий Федор Чалов. Влашич не реализовал два пенальти, Чалов - три.

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2. Во втором тайме в ворота "железнодорожников" был назначен 11-метровый, который не реализовал Влашич, пробив выше ворот.

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