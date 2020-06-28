Игроки ЦСКА недовольны возвращением Гончаренко

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Игроки ЦСКА недовольны возвращением Гончаренко

Журналист Вячеслав Короткин рассказал, что футболисты ЦСКА недовольны возвращением к работе главного тренера Виктора Гончаренко

"В развитие темы Гончаренко и ЦСКА. Из Ватутинок доносится недоумение (применяем мягкое выражение) решением оставить тренера как минимум до конца этого сезона. Раздевалка, похоже, потеряна…Особенно плохо для белоруса то, что в первых рядах недоумевает капитан – Игорь Акинфеев", - написал Короткин в своем Telegram-канале.

Напомним, что Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Старший тренер "армейцев" Сергей Овчинников заявил, что после матча у Гончаренко поднялось давление. Позже появилась информация, что 43-летний специалист написал заявление об отставке и уехал в Беларусь. В итоге ЦСКА к матчу 24-го тура с "Динамо" (0:0) готовил Овчинников.

Не пропустите: Черданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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