Игроки ЦСКА поддержали травмированного Васина

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Игроки ЦСКА поддержали травмированного Васина

Игроки ЦСКА записали видео в поддержку травмированного защитника Виктора Васина.

Напомним, что 29-летний Васин получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и пропустит не менее полугода.

Видео: Армейцы поддержали Васина.

Не пропустите: Гендиректор ЦСКА рассказал о сроках восстановления Васина. | http://soccernews.ru

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