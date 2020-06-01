Игроки ЦСКА приступили к тренировкам на базе в Ватутинках

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Игроки ЦСКА приступили к тренировкам на базе в Ватутинках

ЦСКА возобновил тренировки на базе в Ватутниках. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

По данным источника, игроки приступили к подготовке к возобновлению сезона чемпионата России. Футболисты прошли повторное тестирование на коронавирус, результаты которых были отрицательными.

Сезон РПЛ возобновится 21 июня. Роспотребнадзор согласовал регламент рестарта чемпионата и разрешил проведение матчей со зрителями, но при условии, что на трибунах будет занято не больше 10% мест.

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