Игроки ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с "Зенитом"

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Игроки ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с "Зенитом"

Пресс-служба ЦСКА опубликовала фото с прогулки команды по Санкт-Петербургу.

Игроки армейцев прогулялись по городу в преддверии матча 15-го тура РПЛ с местным "Зенитом".

Напомним, что матч пройдёт сегодня и начнётся в 19:00 по московскому времени.

По итогам 14 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА идёт пятым.

Не пропустите: "Зенит" и ЦСКА выбрали игровую форму на матч 15-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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