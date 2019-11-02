Игроки ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с "Зенитом"

Пресс-служба ЦСКА опубликовала фото с прогулки команды по Санкт-Петербургу.

Игроки армейцев прогулялись по городу в преддверии матча 15-го тура РПЛ с местным "Зенитом".

Напомним, что матч пройдёт сегодня и начнётся в 19:00 по московскому времени.

По итогам 14 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА идёт пятым.

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