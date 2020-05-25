Игроки ЦСКА Сигурдссон и Магнуссон вернулись в Москву

Исландские игроки московского ЦСКА: защитник Хердур Магнуссон и хавбек Арнор Сигурдссон сегодня, 25 мая, вернулись в Москву.

"Ночью наш исландский дуэт Магнуссон и Сигурдссон вернулся в Москву. Арнор даже выспался в полете", - сообщается в твиттере красно-синих.

Сегодня футболисты сдадут тесты на коронавирус и уйдут на обязательный двухнедельный карантин.

Чемпионат России возобновится 21 июня.

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