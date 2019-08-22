Игроки ЦСКА, "Спартака" и "Краснодара" вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал список из 23 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

6 сентября Россия в Саранске сыграет со сборной Сербии. 10 сентября россияне в гостях встретятся с национальной командой Болгарии.

Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Юрий Горшков ("Чертаново"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Локомотив"), Николай Рассказов ("Спартак"), Данил Степанов ("Рубин").

Полузащитники: Данил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба – "Арсенал" Тула), Леон Мусаев ("Зенит"), Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (оба – "Краснодар"), Роман Тугарев ("Локомотив").

Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА).

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