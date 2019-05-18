Игроки ЦСКА вышли на матч с "Ахматом" в футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА

В рамках 28-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле принимает "Ахмат".

На матч игроки армейской команды вышли в специальных футболках золотого цвета, посвящённых победе в Кубке УЕФА в 2005 году.

Первый удар по мячу перед стартовым свистком сделал Валерий Газзаев, который привёл ЦСКА к триумфу в еврокубковом турнире 14 лет назад.

Напомним, что 18 мая 2005 года в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне москвичи обыграли "Спортинг" со счётом 3:1.

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