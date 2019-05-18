Игроки ЦСКА вышли на матч с "Ахматом" в футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА

Теги цска москваахматспортинг лиссабонвалерий газзаев

Игроки ЦСКА вышли на матч с "Ахматом" в футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА

В рамках 28-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле принимает "Ахмат".

На матч игроки армейской команды вышли в специальных футболках золотого цвета, посвящённых победе в Кубке УЕФА в 2005 году.

Первый удар по мячу перед стартовым свистком сделал Валерий Газзаев, который привёл ЦСКА к триумфу в еврокубковом турнире 14 лет назад.

Напомним, что 18 мая 2005 года в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне москвичи обыграли "Спортинг" со счётом 3:1.

Не пропустите: Матч ЦСКА - "Ахмат" станет для Акинфеева 600-й игрой в составе армейской команды. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Матч ЦСКА - "Ахмат" станет для Акинфеева 600-й игрой в составе армейской команды

Матч ЦСКА - "Ахмат" станет для Акинфеева 600-й игрой в составе армейской команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 28 61
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 28 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург Оренбург 29 40
8 Ахмат Ахмат 28 39
9 Ростов Ростов 28 38
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов