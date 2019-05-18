Игроки ЦСКА вышли на матч с "Ахматом" в футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА
В рамках 28-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле принимает "Ахмат".
На матч игроки армейской команды вышли в специальных футболках золотого цвета, посвящённых победе в Кубке УЕФА в 2005 году.
Первый удар по мячу перед стартовым свистком сделал Валерий Газзаев, который привёл ЦСКА к триумфу в еврокубковом турнире 14 лет назад.
Напомним, что 18 мая 2005 года в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне москвичи обыграли "Спортинг" со счётом 3:1.
Не пропустите: Матч ЦСКА - "Ахмат" станет для Акинфеева 600-й игрой в составе армейской команды. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|61
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|28
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Оренбург
|29
|40
|8
|Ахмат
|28
|39
|9
|Ростов
|28
|38
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19