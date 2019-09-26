Игроки "Дерби" в пьяном виде попали в аварию

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Игроки "Дерби" в пьяном виде попали в аварию
Футболисты "Дерби Каунти" попали в автомобильную аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, игроки в обед провели собрание, в ходе которого капитан Ричард Кио и еще два футболиста пили алкоголь. После этого игроки отправились по домам и сами сели за руль, отказавшись от услуг водителя. В итоге автомобиль угодил в дорожно-транспортное происшествие.

Результатом аварии стала серьезная травма колена у Ричарда, а его одноклубники были арестованы. Из-за травмы футболист пропустит остаток сезона. Руководство "Дерби Каунти" намерено провести расследование инцидента.

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