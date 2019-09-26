Игроки "Дерби" в пьяном виде попали в аварию
Футболисты "Дерби Каунти" попали в автомобильную аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, игроки в обед провели собрание, в ходе которого капитан Ричард Кио и еще два футболиста пили алкоголь. После этого игроки отправились по домам и сами сели за руль, отказавшись от услуг водителя. В итоге автомобиль угодил в дорожно-транспортное происшествие.
Результатом аварии стала серьезная травма колена у Ричарда, а его одноклубники были арестованы. Из-за травмы футболист пропустит остаток сезона. Руководство "Дерби Каунти" намерено провести расследование инцидента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1