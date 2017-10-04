Игроки детской команды "Реала" продемонстрировали настоящий пример честной игры

Теги реал мадрид

Игроки детской команды "Реала" продемонстрировали настоящий пример честной игрыИгроки одной из детских команд мадридского "Реала" продемонстрировали настоящий пример честной игры.

Вот чем отметились юные игроки королевского клуба:

Напомним, "Реал" готовит фантастическое предложение по Кэйну. | soccernews.ru

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