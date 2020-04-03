Игроки "Динамо" отказались сокращать зарплату на условиях клуба

Руководство московского "Динамо" столкнулось с проблемами при переговорах с футболистами об урезании зарплатного фонда.

Боссы "бело-голубых" рассчитывали сократить оклады на 40 процентов до завершения паузы, связанной с коронавирусом.

Впрочем, игроков такие условия не устроили - они согласны на уменьшение зарплат только на один месяц и на 20 процентов.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

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