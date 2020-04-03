Игроки "Динамо" отказались сокращать зарплату на условиях клуба

1 Теги динамо москва

Игроки "Динамо" отказались сокращать зарплату на условиях клуба

Руководство московского "Динамо" столкнулось с проблемами при переговорах с футболистами об урезании зарплатного фонда.

Боссы "бело-голубых" рассчитывали сократить оклады на 40 процентов до завершения паузы, связанной с коронавирусом.

Впрочем, игроков такие условия не устроили - они согласны на уменьшение зарплат только на один месяц и на 20 процентов.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

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Комментарии

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andreevaleksandroko

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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