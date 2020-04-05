Игроки "Динамо" согласились на понижение зарплаты
Игроки московского "Динамо" готовы пойти на сокращение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
За прошлый месяц оклад футболистов будет урезан на 20%, за апрель - на 40%.
Напомним, РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Ранее "Динамо" оказало помощь в оборудовании комнаты отдыха для врачей в больнице в Коммунарке, где находятся пациенты, зараженные коронавирусом.
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|Уфа
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|Тамбов
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