Игроки дортмундской "Боруссии" согласились на 20-процентное понижение зарплаты из-за коронавируса

Футболисты дортмундской "Боруссии" пошли на уступки руководству клуба в вопросе выплаты зарплат.

По информации Bild, игроки "шмелей" дали согласие на снижение своих окладов на 20 процентов на время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Сообщается, что это позволит сохранить работу около 850 сотрудникам "Боруссии", которые из-за вынужденного перерыва могли попасть под сокращение.

Команда Люсьена Фавра по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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