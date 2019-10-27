Игроки "Дженоа" установили рекорд Серии А

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Игроки "Дженоа" установили рекорд Серии А
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Дженоа" - "Брешиа" (3:1) хозяева установили новый рекорд Серии А.

Во втором тайме в составе генуэзского клуба вышли на замену Кевин Агудело, Кристиан Куаме и Горан Пандев и все они отметились забитыми мячами.

Это первый случай в истории Серии А, когда три гола забили футболисты, которые вышли на замену.

После 9 туров "Дженоа" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь очков. "Брешиа" находится на 18-й позиции, имея в активе 7 очков.

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