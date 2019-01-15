Игроки "Фулхэма" подрались во время занятия йогой

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Игроки "Фулхэма" подрались во время занятия йогой

Игроки "Фулхэм" Александар Митрович и Абубакар Камара крупно поссорились на занятии йогой. Об этом  сообщает The Sun.

Футболисты подрались после того, как Митровичу показалось, что Камара некрасиво ведет себя с тренером по йоге.  

Стоит отметить, что на прошлой неделе Камара не дал Митровичу возможности исполнить пенальти а матче с "Хаддерсфилдом". Клаудио Раньери намерен избавится от Камара за недостойное поведение.

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