Игроки "Фулхэма" подрались во время занятия йогой

Игроки "Фулхэм" Александар Митрович и Абубакар Камара крупно поссорились на занятии йогой. Об этом сообщает The Sun.

Футболисты подрались после того, как Митровичу показалось, что Камара некрасиво ведет себя с тренером по йоге.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Камара не дал Митровичу возможности исполнить пенальти а матче с "Хаддерсфилдом". Клаудио Раньери намерен избавится от Камара за недостойное поведение.

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