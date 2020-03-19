Игроки гладбахской "Боруссии" отказались от части зарплаты из-за коронавирусного кризиса

Игроки менхенгладбахской "Боруссии" отказались от части зарплат из-за коронавируса. Об этом сообщает Sportbuzzer.

Напомним, чемпионат Германии был остановлен из-за пандемии коронавируса. "Боруссия" несет существенные финансовые потери.

Игроки, тренеры и руководители "Боруссии" отказались от части своей зарплаты, чтобы помочь клубу и персоналу.

По данным Rheinischen Post, клуб сможет сэкономить больше миллиона евро в месяц.

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