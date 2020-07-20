Игроки "Химок" получили 10 млн рублей в виде премиальных за выход в финал Кубка России

Игроки "Химок" получили 10 миллионов рублей на команду за выход в финал Кубка России. Об этом сообщает Sport24.

Ранее подмосковная команда обыграла "Урал" (3:1) в полуфинальном матче турнира.

В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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