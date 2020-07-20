Игроки "Химок" получили 10 млн рублей в виде премиальных за выход в финал Кубка России
Игроки "Химок" получили 10 миллионов рублей на команду за выход в финал Кубка России. Об этом сообщает Sport24.
Ранее подмосковная команда обыграла "Урал" (3:1) в полуфинальном матче турнира.
В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
Не пропустите: "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22